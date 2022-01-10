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10.01.2022 (06:30)

Расчёты БЛА Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке к конкурсу АрМИ-2022 «Соколиная охота»

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон» Ельнинской мотострелковой дивизии гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа приступили к подготовке к конкурсу АрМИ-2022 «Соколиная охота».

В ходе подготовки операторы БЛА отрабатывают задачи по подготовке взлётных площадок, скоростному развёртыванию комплекса с последующим запуском летательных аппаратов, поиску ключевых объектов и скрытых дозоров «противника» в условиях активного радиоподавления, корректируют огонь различных подразделений дивизии, а также тренируются выполнять полёты на предельных и малых высотах.

Во время полевых выходов военнослужащие сдают нормативы по огневой, физической, топографической и медицинской подготовкам, в том числе отражая нападения на полевой пункт управления БЛА.

К тренировкам привлечено около 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Соколиная охота
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