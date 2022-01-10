10.01.2022 (08:00)

Подразделения антитеррора российской военной базы в Таджикистане отразили нападение условного НВФ на объекты соединения

На территории российской военной базы в Таджикистане прошло плановое учение по противодействию терроризму, в рамках которого было отражено нападение на контрольно-пропускной пункт (КПП) соединения.

По замыслу эпизода, подразделение антитеррора, получив сигнал тревоги с КПП, в кратчайшие сроки приступило к выполнению задач по противодействию захвата условным незаконным формированием (НВФ) объектов военной базы. Под прикрытием бронетехники военнослужащие блокировали и ликвидировали «террористов» на захваченном КПП. В ходе мероприятия был отработан поиск и уничтожение взрывных устройств, проведен контроль радиационного, химического и биологического заражения, а также оказана первая медицинская помощь военнослужащим, получившим условные ранения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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