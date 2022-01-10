10.01.2022 (06:00)
Более 180 мероприятий подготовки провели подразделения разведки ЦВО
Более 180 мероприятий подготовки провели подразделения разведки Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году.
В ходе мероприятий, подготовка органов управления разведкой была сосредоточена на создании единой системы управления разведывательными органами, а также на сборе, обработке и доведении разведывательной информации до пунктов управления и средств поражения. Помимо этого, разведчики ЦВО внедрили в обучение новый способ ведения разведки сводными мобильными группами – «объемно-сопряженное наблюдение». Принцип ведения объёмно-сопряженного наблюдения заключается в том, что создаётся сплошное радиолокационное поле, сопряженное со средствами радиоэлектронной разведки, оптико-электронными средствами и комплексами с БпЛА.
По итогам боевой учёбы в 2021 году, в лучшую сторону были отмечены разведчики 41 общевойсковой армии, в специальной разведке – военнослужащие отдельной бригады специального назначения ЦВО.