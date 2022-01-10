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10.01.2022 (06:00)

Более 180 мероприятий подготовки провели подразделения разведки ЦВО

Более 180 мероприятий подготовки провели подразделения разведки Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году.

В ходе мероприятий, подготовка органов управления разведкой была сосредоточена на создании единой системы управления разведывательными органами, а также на сборе, обработке и доведении разведывательной информации до пунктов управления и средств поражения. Помимо этого, разведчики ЦВО внедрили в обучение новый способ ведения разведки сводными мобильными группами – «объемно-сопряженное наблюдение». Принцип ведения объёмно-сопряженного наблюдения заключается в том, что создаётся сплошное радиолокационное поле, сопряженное со средствами радиоэлектронной разведки, оптико-электронными средствами и комплексами с БпЛА.

По итогам боевой учёбы в 2021 году, в лучшую сторону были отмечены разведчики 41 общевойсковой армии, в специальной разведке – военнослужащие отдельной бригады специального назначения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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