10.01.2022 (07:30)

Снегоболотоход «Алеут» получили на вооружение военные железнодорожники ЦВО в Удмуртии

Двухзвенный гусеничный плавающий снегоболотоход высокой проходимости ГАЗ- 3344-20 «Алеут» получило на вооружение подразделение железнодорожных войск Центрального военного округа, дислоцированное в Удмуртии.

Вездеход «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перемещаться до 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг.

Температурный режим эксплуатации составляет от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию и отлично подходит к местному резко-континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

«Алеут» оснащен хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем отечественного производства, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.

Новейший «Алеут» будет выполнять целый комплекс задач в ходе проведения повседневной деятельности соединения, в ходе различных учений, в том числе по наведению мостов, переправ для войск, совершающих марш в район выполнения учебно-боевых задач.

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