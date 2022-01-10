10.01.2022 (05:45)

В новогодние праздники военнослужащие ЮВО в Волгограде более 10 раз отразили условное нападение диверсантов

В новогодние праздники дежурные подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области более 10 раз отразили нападение условного противника на различные объекты военных городков.

По замыслу практических действий, диверсанты прорывались на территории военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и подрыва боеготовности воинских частей.

После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, осуществляли блокирование условных диверсионных групп и уничтожали их, используя штатное вооружение.

В ходе комплексных тренировок также отрабатывались штурм зданий, борьба с беспилотными летательными аппаратами и обнаружение отравляющих веществ.

В ходе выполнения мероприятий противодействия терроризму все группы условных боевиков были выявлены при попытке проникновения на военные объекты и нейтрализованы.

Помимо этого, военнослужащие отработали задачи по оказанию первой медицинской помощи и эвакуацию условно раненного военнослужащего.

Для создания боевой обстановки применялось значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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