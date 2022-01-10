10.01.2022 (05:30)

Дети из Ростовской области получили новогодние подарки от командования ЮВО

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» представители командования Южного военного округа (ЮВО) исполнили новогодние желания детей, проживающих в Ростовской области.

13-ти летний Ярослав Ткачев из г.Шахты получил от Деда Мороза коллекцию книг любимого автора.

А 17-ти летняя Милана Михайлова из г.Каменск-Шахтинский, по состоянию здоровья не имеющая возможности оказать помощь своим родителям, пожелала в Новый год получить робот-пылесос. Ее желание было также исполнено при поддержке военнослужащих ЮВО.

Кроме того, сказочные Дед Мороз и Снегурочка вручили детям традиционные новогодние сласти.

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