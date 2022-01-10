Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2022 (05:30)

Дети из Ростовской области получили новогодние подарки от командования ЮВО

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» представители командования Южного военного округа (ЮВО) исполнили новогодние желания детей, проживающих в Ростовской области.

13-ти летний  Ярослав Ткачев из г.Шахты получил от Деда Мороза коллекцию книг любимого автора.

А 17-ти летняя Милана Михайлова из г.Каменск-Шахтинский, по состоянию здоровья не имеющая возможности оказать помощь своим родителям, пожелала в Новый год получить робот-пылесос. Ее желание было также исполнено при поддержке военнослужащих ЮВО.

Кроме того, сказочные Дед Мороз и Снегурочка вручили детям традиционные новогодние сласти.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведен спортивный праздник «Мой воинский коллектив – моя семья»
Коллектив Тихоокеанского ВВМУ исполнил новогоднюю мечту более 15 детей в рамках акции «Ёлка желаний»
В новом году в ЮВО продолжится подготовка резервистов на базе более 20 учебных объектов
К 2022 году морпехи КФл полностью перевооружились на модернизированные автоматы Калашникова АК-74М «Обвес»

Метки:
Южный военный округ , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false