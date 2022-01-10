10.01.2022 (05:00)

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома «Алматы» в Екатеринбург 14 представителей российской юношеской спортивной команды, находившихся в Республике Казахстан

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома «Алматы» в Екатеринбург 14 представителей российской юношеской спортивной команды, находившихся на спортивных сборах в Республике Казахстан.

Доставленные самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Казахстан накануне новогодних праздников.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Республики Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач.

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