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10.01.2022 (05:15)

Российские военные железнодорожники завершили ремонт железнодорожного пути в Киргизии

Российские военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа завершили ремонт участка железнодорожного пути, который прилегает к российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике.

Во время ремонта участка железнодорожного пути военнослужащими были заменены более 400 старых деревянных шпал на современные железобетонные, а также около 36 тонн рельс. Также были выполнены работы по вырезке загрязненного балласта и балластировка (выправка) пути. Всего отремонтировано около 300 метров.

В восстановлении железнодорожного участка было задействовано около 30 военнослужащих и две единицы специальной техники.

Российская военная база является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основная задача военной базы – контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационная поддержка подразделений наземного компонента КСБР Центрально-Азиатского региона ОДКБ, а также обеспечение безопасности воздушных границ Республики Киргизия. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав российской базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БпЛА «Орлан-10», подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Киргизия
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