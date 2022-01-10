10.01.2022 (04:30)

По итогам 2021 года на Каспийской флотилии сформирован коллективный иммунитет от COVID-19

На Каспийской флотилии (КФл) по итогам 2021 года в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции. За последнее время военнослужащих КФл с признаками заболевания COVID-19 медицинскими специалистами выявлено не было.

К концу декабря 2021 года на КФл первым компонентом отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» ревакцинировано 100% личного состава корабельных соединений, береговых войск, членов семей военнослужащих и гражданского персонала. Порядка 70% прошли полный курс ревакцинации от COVID-19.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ревакцинации личного состава против новой коронавирусной инфекции. Профилактические прививки выполняют бригады медицинских специалистов поликлиники 412-го военного госпиталя в Каспийске.

В категорию ревакцинируемых входят не только военнослужащие, а также гражданские служащие воинских частей и учреждений флотилии, получившие полный курс вакцинации до 1 июля 2021 года. Ревакцинация проводится на базе медицинских учреждений КФл, в медицинских пунктах соединений и воинских частей, а также на полигонах с участием выездных бригад военных медиков. На повторную вакцинацию каждый военнослужащий и гражданский служащий даёт добровольное согласие.

Медицинскими специалистами флотилии составлен план-график ревакцинации военнослужащих, в соответствии с которым будут повторно привиты двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») более 3,5 тысяч человек.

Личный состав береговых войск и морских сил КФл уже прошли иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки.

Всего на территории Южного военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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