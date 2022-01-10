10.01.2022 (04:00)

В войсках ЗВО стартовала подготовка к конкурсам АрМИ «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На общевойсковых полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Владимирской, Калининградской и Белгородской областях стартовала практическая подготовка к первому отборочному этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

В программу подготовки на полигонах включено прохождение маршрута с препятствиями. На трассе участник преодолеют змейку, скоростной участок, эскарп, косогор, колейный мост, условно зараженный район, противотанковый ров с проходом.

В ходе первого этапа экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 будут состязаться в мастерстве владения штатной техникой, выявляя сильнейших в точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты.

В 2021 году от ЗВО в составе команд, представляющих Российскую Федерацию участвовало 150 военнослужащих, входящих в состав 18 сборных команд.

«Проведение Армейских международных игр способствует значительному совершенствованию учебно-материальной базы полигонов и учебно-тренировочных комплексов», - заявил командующий войсками ЗВО генерал- полковник ЗВО Александр Журавлев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице