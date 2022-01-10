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10.01.2022 (03:00)

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО развернули мобильный комплекс обработки техники

На полигоне Серноводский в Северной Осетии прошли тренировки среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по обработке специальной и военной техники.

Подразделению специальной обработки была поставлена задача развернуть места для работы новейшей авторазливочной станции АРС-14КМ и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения».

Подразделения аэрозольного противодействия провели комплексное учение по маскировке маневров войск от современных разведывательных средств условного противника. Специалисты применили недавно поступившие на вооружение термодымовые машины ТДА-2К, создав аэрозольное облако, протяженностью около двух километров перед фронтом условного противника.

Данные тренировки проводятся на регулярной основе для оттачивания навыков военнослужащих ЮВО в ситуациях, не терпящих ошибок и промедления.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты
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