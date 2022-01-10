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10.01.2022 (02:00)

Около 4-х тыс. граждан России призвали военкоматы Воронежской области в 2021 году

Около 4-х тысяч граждан России призвали в ряды Вооруженных сил военные комиссариаты Воронежской области в 2021 году.

В ходе весеннего и осеннего призыва 2021 года свыше 90% военнослужащих отправились проходить военную службу в части и соединения Западного военного округа.

Благодаря введённым дополнительным комплексам мер по противодействию проникновения и распространения COVID-19 сотрудники военных комиссариатов смогли исключить проникновение коронавирусной инфекции в Вооружённые Силы Российской Федерации.

В частности группы призывников формируются с учётом разграничений по датам отправки в войска, для транспортировки призывников используются отдельные вагоны и автотранспорт, который регулярно проходит дезинфекционную обработку специалистами РХБ защиты.

Первые в 2021 году отправки призывников из Воронежской области стартовали в апреле текущего года и завершились 25 декабря.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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