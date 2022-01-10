10.01.2022 (02:00)
Около 4-х тыс. граждан России призвали военкоматы Воронежской области в 2021 году
Около 4-х тысяч граждан России призвали в ряды Вооруженных сил военные комиссариаты Воронежской области в 2021 году.
В ходе весеннего и осеннего призыва 2021 года свыше 90% военнослужащих отправились проходить военную службу в части и соединения Западного военного округа.
Благодаря введённым дополнительным комплексам мер по противодействию проникновения и распространения COVID-19 сотрудники военных комиссариатов смогли исключить проникновение коронавирусной инфекции в Вооружённые Силы Российской Федерации.
В частности группы призывников формируются с учётом разграничений по датам отправки в войска, для транспортировки призывников используются отдельные вагоны и автотранспорт, который регулярно проходит дезинфекционную обработку специалистами РХБ защиты.
Первые в 2021 году отправки призывников из Воронежской области стартовали в апреле текущего года и завершились 25 декабря.