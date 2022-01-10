10.01.2022 (01:00)

На базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сформировано новое ударное подразделение на современных танках Т-80БВ

Новое танковое подразделение сформировано в соединении морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированном в Приморском крае.

Ударное подразделение получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ.

Техника уже поступила и принята механиками-водителями.

Сформированный танковый батальон в составе соединения морской пехоты приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения.

Справочно:

Отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице