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10.01.2022 (00:30)

Командующий Черноморским флотом поздравил инженеров-механиков с профессиональным праздником

Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов поздравил специалистов электромеханической боевой части с Днём инженера-механика Военно-морского флота (ВМФ).

Праздник, учреждённый приказом Главнокомандующего ВМФ, отмечается ежегодно 10 января с 1996 года.

Кроме военнослужащих командующий ЧФ поздравил с профессиональным праздником гражданский персонал и ветеранов электромеханической службы.

В связи с Днём инженера-механика ВМФ лучшие военнослужащие и гражданские специалисты электромеханической  службы были отмечены в приказе командующего ЧФ. На кораблях и в пунктах базирования прошли торжественные построения экипажей и вручение памятных наград и грамот.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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