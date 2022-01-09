Сборная Северного флота по хоккею одержала уверенную победу над командой «Горняк»

09.01.2022 (21:45)

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, сборная Северного флота одержала уверенную победу над хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска Мурманской области. Североморцы победили со счетом 15:0.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Мурманска.

С самого начала матча хоккеисты Северного флота взяли инициативу в свои руки и результативно проводили атаки на ворота соперников одну за другой в течение всего матча.

Благодаря грамотно организованной обороне, североморцы защитили свои ворота и не дали сопернику забить ни одной шайбы.

Это была вторая встреча команд в этом сезоне в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, первую игру североморцы выиграли у команды «Горняк» со счетом 17:2.