09.01.2022 (20:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара стал победителем Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Кубок Урала»

В Бузулуке завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Урала». Более 200 спортсменов поборолись за места на пьедестале почета.

На протяжении четырех дней атлеты соревновались в индивидуальных и синхронных парных прыжках с метрового и трёхметрового трамплинов, а также с платформ. В состязаниях приняли участие юноши и девушки из 12 городов страны: Пензы, Астрахани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Тольятти, Волгограда, Челябинска, Балаково, Электростали и Саранска.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Григорий Иванов завоевал золотую медаль на метровом трамплине, оставив позади своих соперников. Армеец порадовал болельщиков еще и «серебром» на трехметровом трамплине.Здесь лидером стал Егор Лапин, а бронзовую медаль завоевал Даниил Гога из Бузулука.

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