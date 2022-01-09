09.01.2022 (19:45)

Рядовой спортивной роты, г. Севастополь стал обладателем Кубка России по фехтованию в команде

В Смоленске завершился Кубок России по фехтованию 2021 года.

По итогам командных соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин на верхнюю ступень пьедестала поднялись представители сборной Башкортостана, не знающей поражений с 2014 года. В их числе – рядовой спортивной роты, г. Севастополь, мастер спорта по фехтованию Искандер Ахметов, также в команде победителей – Тимур Арсланов, Егор Баранников и Владислав Журавлёв. Второе место заняла команда Курской области (Темур Алоян, Даниил Кравцов, Владислав Мыльников, Александр Прозоров). Бронзовыми призёрами стали фехтовальщики из Санкт-Петербурга (Иван Булыга, Захар Козлов, Дмитрий Осипов, Кирилл Тихонов).

Искандер Ахметов прокомментировал своё выступление для пресс-центра ЦСКА, г. Севастополь:

Уже в начале января армейский фехтовальщик вновь поедет на сборы в Сочи для подготовки к турниру этапа Кубка мира, который пройдёт в Париже.

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