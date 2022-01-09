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09.01.2022 (18:45)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическое мероприятие для военнослужащих - автовладельцев в Кировской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД, провели профилактическое мероприятие для военнослужащих – автовладельцев в Кировской области.  Пристальное внимание было уделено тем водителям, кто в ближайшее время планирует выехать за пределы места службы.

Военнослужащие ВАИ и военной полиции проверили наличие прав и страховки у автомобилистов.  Также были проверены и сами автотранспортные средства: корректность работы двигателя, механизмов торможения, светотехники и системы стеклоочистителей, наличие первичных средств безопасности.

Каждому военнослужащему-автовладельцу напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и недопущения намеренного создания аварийной ситуации на дороге. В завершении автовладельцам вручили памятки, в которых указаны номера телефонов экстренных служб.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Безопасность , ВАИ
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