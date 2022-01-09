09.01.2022 (18:00)

В наступившем году российских военнослужащих в Приднестровье продолжат обеспечивать жильем

Военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжат выплачивать жилищные субсидии и накопления для решения вопросов жилищного обеспечения.

В 2022 году порядка 50 военнослужащим ОГРВ ПРРМ являющимся участниками накопительно-ипотечной системы и других видов жилищного обеспечения, у которых возникло право на получение денежных средств для приобретения жилья, в общей сложности выплатят более 150 миллионов рублей.

В наступившем 2022 году планируется что ещё 120 военнослужащих ОГРВ ПРРМ станут участниками накопительно-ипотечной системы (НИС).



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