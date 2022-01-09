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09.01.2022 (17:00)

В 2021 году военнослужащие Балтийского флота приобрели по военной ипотеке более 340 жилых помещений

В 2021 году в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) заключено более 340 сделок на сумму около 1,3 млрд рублей. Из них около 50 – по договорам долевого участия в строительстве. Около 40 военнослужащих приобрели жилые дома с земельным участком.

При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 55,7 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 74,7 тыс. рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 61,2 кв. м, а средняя стоимость одного квадратного метра 76,0 тыс. рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 131,4 кв. м при стоимости 33,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе «Военная ипотека» банками «Зенит», СГБ, «Промсвязьбанк», «Открытие», «Россия», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «ДОМ.РФ». Минимальные процентные ставки при рефинансировании ранее полученного ипотечного кредита составляет 6,75 % годовых, по программе «Семейная ипотека для военнослужащих» – 4,7 % годовых, по программе «Господдержка 2020» – 5,69 % годовых.

Размер накопительного взноса на одного участника НИС на 2022 год проиндексирован и составляет 311044,5 рублей.

В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено 7 257 жилое помещение на общую сумму более 22,8 млрд. рублей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Жилье
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