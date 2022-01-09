09.01.2022 (16:30)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведут конкурсы по военным специальностям
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведут соревнования между военнослужащими по различным специальностям.
Оценивать действия специалистов на каждом этапе конкурса будут судейские комиссии, в которые войдут офицеры управления ОГРВ ПРРМ.
Состязания пройдут в несколько этапов между экипажами БТР-70, снайперами, специалистами ремонтных подразделений, тылового обеспечения и медицинской службы, связистами и разведчиками. В ходе конкурсов участникам предстоит продемонстрировать свои физические качества, огневую и тактико-специальную подготовку.
Победители конкурсов военно-профессионального мастерства среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ в аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.