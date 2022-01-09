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09.01.2022 (16:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведут конкурсы по военным специальностям

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведут соревнования между военнослужащими по различным специальностям.

Оценивать действия специалистов на каждом этапе конкурса будут судейские комиссии, в которые войдут офицеры управления ОГРВ ПРРМ.

Состязания пройдут в несколько этапов между экипажами БТР-70, снайперами, специалистами ремонтных подразделений, тылового обеспечения и медицинской службы, связистами и разведчиками. В ходе конкурсов участникам предстоит продемонстрировать свои физические качества, огневую и тактико-специальную подготовку.

Победители конкурсов военно-профессионального мастерства среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ в аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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