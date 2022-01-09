09.01.2022 (15:15)

Состоялся совместный брифинг командующего миротворческим контингентом ОДКБ с замглавы военного ведомства Казахстана

Состоялся совместный брифинг командующего Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ в Казахстане генерал-полковника Андрея Сердюкова и заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Султана Гамалетдинова.

Командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков заявил:

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан.

В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах.

Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.

Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алма-Ате в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации.

Выполнение задач подразделениями Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране».

В свою очередь заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов произнес:

«Обстановка на территории Республики Казахстан стабилизируется и находится под контролем органов власти.

Хочу поблагодарить командование и личный состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахскому народу.

Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами.

В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан».

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