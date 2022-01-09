09.01.2022 (15:30)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ проведен спортивный праздник «Мой воинский коллектив – моя семья»

В период выходных и праздничных дней, в воинских частях Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проведены спортивные праздники для военнослужащих и членов их семей «Мой воинский коллектив – моя семья».

В рамках праздника военнослужащие и члены их семей соревновались в силе быстроте и ловкости. Кроме того, праздник включал в себя соревнования среди мужчин и командные первенства.

В ходе состязания команды соревновались в нескольких семейных эстафетах, по итогам которых были определены победители первенства.

Всего в спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 40 семей военнослужащих в различных гарнизонах, которые с удовольствием посоревновались в спортивных дисциплинах.

Победителям соревнований вручены кубки победителей, призёрам достались дипломы, а все без исключения участники соревнования получили сладкие новогодние призы.

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