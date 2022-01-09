09.01.2022 (15:00)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО применили более 10 новых методик подготовки экипажей в ходе учений в 2021 году

Офицеры танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Брянской, Смоленской и Белгородской областях, применили более 10 новых методик подготовки экипажей в ходе учений и занятий в 2021 учебном году.

При помощи обновлённой учебно-материальной базы на полигонах военнослужащие смогли воссоздать условия как для индивидуальной и парной подготовки танкистов.

Среди нововведений - преодоление специальных полос препятствий, на которых танковая пара должна прикрывать друг друга от «противника», поражая подвижные и появляющиеся мишени и пройдя при этом свыше 2 километров без замедления скорости движения. Ещё одним новшеством стала отработка тактики «везде фронт», во время которой танкистами предстоит в составе небольших групп обеспечивать оборону позиций, где отсутствует четкая линии фронта и тыла, что требует от военнослужащих высокой боевой автономности, а также способности длительно вести боевые действия.

Также в текущем году военнослужащие общевойсковой армии ЗВО впервые приняли участие в специальной программе боевой подготовки «Стальной охотник», целью которой является комплексное обучение экипажей.

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