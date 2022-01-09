09.01.2022 (14:30)

Коллектив Тихоокеанского ВВМУ исполнил новогоднюю мечту более 15 детей в рамках акции «Ёлка желаний»

Во Владивостоке коллектив Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова исполнил новогоднюю мечту более 15 детей в рамках акции «Ёлка желаний».

В период новогодних праздников дети были приглашены в училище и, в зависимости от своей мечты, пробовали себя в качестве стрелка на тренажере огневой подготовки, учились плавать в бассейне училища с профессиональным инструктором, а также познавали другие направления морского дела.

Одним из самых необычных желаний было у Алины Зарудной. Она рассказала, что давно мечтает научиться спасать боевой корабль при условных нештатных ситуациях.

Коллектив училища спланировал для неё специальное занятие, на котором рассказали, как проводятся мероприятия по борьбе за живучесть корабля, а потом научили применять эти знания на практике с помощью специального тренажера. Алина за пультом управления потренировалась в дистанционном тушении условного возгорания при помощи штатных средств пожаротушения кораблей, а затем потушила условный пожар при помощи переносного огнетушителя.

В завершении исполнения каждого желания детям были вручены сладкие новогодние подарки.

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