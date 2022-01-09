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09.01.2022 (13:00)

Боевые расчёты дивизии ПВО Западного военного округа приступили к подготовке к боевым стрельбам на государственных полигонах

Боевые расчеты зенитных ракетных полков дивизии ПВО Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступили к тренировкам перед тактическими учениями с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области и полигоне Телемба Республика Бурятия.

Военнослужащим зенитных ракетных войск Ленинградского объединения предстоит выполнять учебно-боевые задачи на государственных полигонах Ашулук и Телемба.

Кроме того, на полигоне Ашулук экипажи истребительно-авиационных подразделений объединения проведут пуски управляемых авиационных средств поражения в ходе летно-тактического учения и воздушно-огневой конференции на территории 185 центра боевой подготовки и боевого применения ВКС.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Боевая подготовка
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