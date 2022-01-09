09.01.2022 (14:00)

В Подмосковье артиллеристы танковой армии ЗВО провели тренировку на новейшем тренажере «Артерра»

В Московской области с командирами батарей реактивных систем залпового огня Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели тренировку по стрельбе и управлению огнём на современном тренажёре «Артерра-ВТ-3D».

Военнослужащие провели тренировку по развертыванию батарей в боевой порядок, наведение систем как с помощью вычислительных комплексов, так и без использования технических средств. Перед командирами стояла задача навести батареи РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и уничтожить оборонительные позиции условного противника.

После выполнения упражнения на тренажере военнослужащие приступили к практическим действиям на полигоне «Головеньки» с применением боевой техники. Каждый офицер выполнил упражнения командуя батареей и получил индивидуальную оценку.

Всего в занятиях приняло участие более 100 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения и военной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

Справочно: Новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Учебно-тренировочное средство (УТС) обеспечивает визуализацию трехмерной модели географического участка местности с характерными элементами ландшафтов, объектами инфраструктуры. Также на экранах отображаются огневые средства, объекты наблюдения и эффекты поражения целей в ходе ведения артиллерийского огня.

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