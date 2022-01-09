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09.01.2022 (12:30)

Военнослужащие Преображенского полка ЗВО посетят 5 стран в 2022 году

Военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа посетят 5 стран в которых будут представлять Вооруженные силы Российской федерации.

Военнослужащие примут участие в торжественных мероприятиях по возложению цветов, примут участие в военных парадах, проведут ряд занятий по обмену опытом.

В течении 2021 года военнослужащие посетили 4 страны где военнослужащие приняли участие в торжественном мероприятии по возложению цветов в мемориальной церемонии по случаю 105-летия возведения у перевала Вршич русской часовни в память о российских воинах, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны, а также возле памятника российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. На территории Южной Осетии военнослужащие провели занятия по обмену опытом. Военнослужащие приняли участие в военном параде в столице Бангладеш.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Почетный караул
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