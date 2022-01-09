09.01.2022 (12:00)

В новом году в ЮВО продолжится подготовка резервистов на базе более 20 учебных объектов

В Южном военном округе (ЮВО) на базе полевых лагерей продолжится практика проведения учебных сборов подразделений территориальной обороны боевого армейского резерва страны (БАРС).

«На 9 полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, подобрано 240 офицеров и сержантов – руководителей занятий для проведения учебных сборов с резервистами», – уточнил генерал армии А. Дворников.

Кроме того, по указанию генерала армии А. Дворникова командование частей территориальной обороны ЮВО будет задействовано в тактических учениях различного уровня во время зимнего периода обучения.

«Привлекать командный состав воинских частей резерва на двусторонние полковые и батальонные тактические учения командно-штабным методом», – приказал командующий войсками ЮВО.

Для занятий в полевых условиях оборудована учебно-материальная база воинских частей резерва и подготовлено вооружение и боевая техника к применению.

В рамках трехдневных учебных сборов с подразделениями БАРС ЮВО за четыре месяца 2021 года прошли подготовку около 30 тыс. военнослужащих запаса.

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