09.01.2022 (11:15)

Российские миротворцы продолжают прибывать на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы продолжают прибывать на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан

Военно-транспортная авиация ВКС России продолжает переброску российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан.

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ, переброшенные на аэродром Алматы, совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где, уяснив обстановку, приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами КМС ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав КМС ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Республики Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач.

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