09.01.2022 (11:30)

К 2022 году морпехи КФл полностью перевооружились на модернизированные автоматы Калашникова АК-74М «Обвес»

К началу 2022 года подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) прошли полное перевооружение и на 100% обеспечены современными модернизированными автоматами Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм с комплектом модернизации «Обвес» (для сухопутных войск и разведки).

Данные образцы стрелкового оружия предназначены для перевооружения десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты КФл.

Новые автоматы имеют регулируемый по длине приклад, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимера. Для установки различного навесного оборудования автоматы оборудованы планкой Пикатинни, позволяющей устанавливать на оружие различное навесное оборудование. В комплект автоматов входят дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари, также на новом оружии сохранены возможности крепления штык-ножа и подствольного гранатомета.

Автоматы, поступающие в разведывательные подразделения морской пехоты, дополнительно оборудованы тактической ручкой, приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы. Модернизированный АК-74М с применением комплекта «Обвес» позволяет значительно повысить удобство и функционал его использования, что в целом повышает скорость, меткость и кучность стрельбы в полтора раза на дальности до 300 м. Модернизированное оружие может применяться в любое время суток и в различных климатических условиях.

В прошедшем 2021 году помимо подразделений морской пехоты современные автоматы АК-74М «Обвес» поступили на вооружение специального отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) КФл.

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