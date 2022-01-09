09.01.2022 (11:00)

В Лаосе российские военные инженеры подготовят местных саперов

Военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ, прибывшие для проведения гуманитарного разминирования в район Накай провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, развернули филиал центра и приступили к обучению лаосских военнослужащих.

Специалисты МПЦ ВС РФ подготовят 30 лаосских саперов, которые пройдут теоретическую и практическую подготовку с использованием российских средств поиска и защиты сапера.

Подготовка военнослужащих Народной армии Лаоса осуществляется по программе «Организация разведки и очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов». В числе учебных дисциплин - «Средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера», «Боеприпасы и средства поражения», «Взрывное дело» и «Международные стандарты противоминной деятельности».

Обучение проходят как военнослужащие сержанты, так и офицеры, представляющие различные подразделения инженерных войск национальной армии, в том числе – преподаватели военных учебных заведений: военной академии «Коммадам» и «Школы сержантов».

Подобные курсы подготовки саперов на территории Лаоса проводятся уже в четвертый раз, начиная с 2018 года. За это время обучено и подготовлено 69 военнослужащих инженерных войск Лаоса.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации для оказания содействия в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Министерством обороны Российской Федерации направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 31 военнослужащего.

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