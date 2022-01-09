09.01.2022 (10:30)

Более 25-и тысяч прыжков с парашютом совершили спецназовцы ЗВО в 2021-м году

В 2021-м году военнослужащие соединений и воинских частей специального назначения Западного военного округа совершили более 25-и тысяч прыжков с парашютом, что превышает показатели прошлого года.

Совершение прыжков проходило на базах соединений и воинских частей специального назначения в нескольких регионах Северо-Запада России из вертолетов Ми-8 и Ми-26 с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2».

Выполнению программы прыжком предшествовал курс наземной подготовки, включающий в себя отработку способов отделения от летательного аппарата, тренировки в управлении телом во время свободного падения, ориентировку в воздухе и определение своевременного и правильного момента раскрытия парашюта.

По плану на 2022 год в рамках воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения планируется совершить более 30 тысячи прыжков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице