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09.01.2022 (10:30)

Более 25-и тысяч прыжков с парашютом совершили спецназовцы ЗВО в 2021-м году

В 2021-м году военнослужащие соединений и воинских частей специального назначения Западного военного округа совершили более 25-и тысяч прыжков с парашютом, что превышает показатели прошлого года.

Совершение прыжков проходило на базах соединений и воинских частей специального назначения в нескольких регионах Северо-Запада России из вертолетов Ми-8 и Ми-26 с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2».

Выполнению программы прыжком предшествовал курс наземной подготовки, включающий в себя отработку способов отделения от летательного аппарата, тренировки в управлении телом во время свободного падения, ориентировку в воздухе и определение своевременного и правильного момента раскрытия парашюта.

По плану на 2022 год в рамках воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения планируется совершить более 30 тысячи прыжков.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спецназ , Воздушно-десантная подготовка
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