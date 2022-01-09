Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.01.2022 (10:00)

РВСН в 2022 году планируют провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет

В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, основную часть из которых составят испытательные пуски.

В качестве испытательного полигона будут задействованы территории Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Именно там проводилась отработка ракетного комплекса «Авангард», оснащенного гиперзвуковым оружием, включая и его летные испытания.

За последние пять лет РВСН проведено 25 пусков МБР. В первую очередь это пуски по подтверждению характеристик находящихся на дежурстве ракет, по результатам которых продляются сроки эксплуатации либо подтверждается техническая надёжность партии изготовленных ракет. В рамках создания новых комплексов и боевого оснащения проводятся испытательные пуски.

Доля современных ракетных комплексов в РВСН возросла до 83 процентов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года
РВСН увеличат число беспилотников для охраны межконтинентальных баллистических ракет
В гарнизонах стратегических ракетчиков от Тверской до Иркутской областей отмечают Рождество Христово
В РВСН поступило около 100 единиц современной техники РХБ защиты

Метки:
РВСН , Пуск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false