09.01.2022 (10:00)

РВСН в 2022 году планируют провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет

В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, основную часть из которых составят испытательные пуски.

В качестве испытательного полигона будут задействованы территории Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Именно там проводилась отработка ракетного комплекса «Авангард», оснащенного гиперзвуковым оружием, включая и его летные испытания.

За последние пять лет РВСН проведено 25 пусков МБР. В первую очередь это пуски по подтверждению характеристик находящихся на дежурстве ракет, по результатам которых продляются сроки эксплуатации либо подтверждается техническая надёжность партии изготовленных ракет. В рамках создания новых комплексов и боевого оснащения проводятся испытательные пуски.

Доля современных ракетных комплексов в РВСН возросла до 83 процентов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице