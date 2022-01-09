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09.01.2022 (09:30)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в 2021 году выполнили более 3,5 тыс. замеров и проб

Военнослужащие подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае и на Кубани выполнили более 3,5 тыс. контрольных замеров и проб в 2021 учебном году.

В течение 800 часов военнослужащие подразделений РХБ защиты отрабатывали в полевых условиях новые способы ведения РХБ разведки, преодоления зараженных участков местности в пешем порядке и на спецтехнике, дезактивации и дегазации вооружения и военной техники, оборонительных сооружений, специальной обработки личного состава.

В ходе учений на полигоне Николо-Александровский Ставропольского края с применением разведывательных химических машин отработаны задачи по разведке маршрутов движения командных пунктов, мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений соединений, стартовых и огневых позиций артиллерии и средств ПВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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