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09.01.2022 (09:15)

Продолжается переброска в Республику Казахстан подразделений Ивановского соединения ВДВ

Продолжается переброска в Республику Казахстан подразделений Ивановского соединения ВДВ, входящих в состав российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Десантники со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Северный (г. Иваново).

В настоящее время передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента уже выполняют в Казахстане задачи по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры. Прибывающие в республику подразделения совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач.

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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