09.01.2022 (09:00)

«3D» тренажеры помогают десантникам из Тулы освоить навыки боевого применения штатного вооружения и техники одиночно и в составе экипажей

Тульские десантники активно осваивают уникальные программные комплексы для овладения навыками стрельбы и вождения военной техники перед выходом на полигон.

Личный состав гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, повышают свое боевое мастерство на электронных тренажерах стрелковой подготовки «Вега-СВ», а подразделение ПВО проводят тренировки расчетов на симуляторе зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М3».

Программное обеспечение этих тренажеров позволяет создать тактическую обстановку любой сложности, сформировать виртуальное боевое пространство, котором осуществляется моделирование вооруженного противоборства с учетом времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Наводчики и командиры боевых машин проводят занятия на тренажерах огневой подготовки БМД-2, отрабатывая разведку целей, стрельбу с места, в движении и с коротких остановок по появляющимся и движущимся целям.

Во всех поступающих в соединение тренажерах применены новейшие отечественные технологии, позволяющие создавать имитацию реального боя для стрелка, включая колебания и отдачу используемого оружия при выстреле. Кроме того, боевые действия моделируются в режиме «3D» с применением сложных методов компьютерной графики, вычислительной геометрии и искусственного интеллекта.

Таким образом, десантники проводят тренировки в едином виртуальном поле боя, моделируя его на различных макетах реальных объектов или участках местности.

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