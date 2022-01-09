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09.01.2022 (08:00)

Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат практику длительных полётов над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в новом году.

В течение 2021 года экипажи противолодочных самолётов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой.

Средняя продолжительность полётов в дальнюю морскую зону для лётчиков-противолодочников составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полёт превышало 7 тысяч километров.

Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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