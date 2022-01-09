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09.01.2022 (08:30)

На Крымском полуострове проведена тренировка с дежурными силами морской авиации и ПВО Черноморского флота

Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажи морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчётами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» проведена тренировка по зонам ответственности.

В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах.

Кроме того, в тренировке были задействованы дежурные расчеты зенитных ракетных и радиотехнических подразделений ВВС и ПВО Южного военного округа.

В проверке были задействованы экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , ПВО
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