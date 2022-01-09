09.01.2022 (05:00)

На аэродромах в Московской и Ивановской областях продолжается переброска военнослужащих и техники ВДВ в Республику Казахстан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На аэродромах в Московской и Ивановской областях продолжается переброска военнослужащих и техники ВДВ в Республику Казахстан

Продолжается переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан.

Подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской и Ивановской областях на аэродромы «Жетыген» и «Алматы».

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

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