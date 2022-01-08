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08.01.2022 (20:00)

Дежурные силы военной полиции и военной автоинспекции обеспечили безопасность и порядок в гарнизонах БФ в праздничные дни

В выходные и праздничные дни в военных гарнизонах и на режимных объектах Балтийского флота для обеспечения безопасности и правопорядка подразделения территориальных отделов военной полиции были переведены на усиленный режим несения службы.

Более 20 патрулей, сформированных из основных подразделений и войсковых взводов военной полиции, осуществляли дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах.

В период праздников было организовано тесное взаимодействие с территориальными органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.

Все передвижения военной техники, задействованной в период выходных дней в столице Янтарного края и области обеспечивали 6 автомобилей и 12 инспекторов 262 военной автоинспекции.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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