08.01.2022 (20:00)
Дежурные силы военной полиции и военной автоинспекции обеспечили безопасность и порядок в гарнизонах БФ в праздничные дни
В выходные и праздничные дни в военных гарнизонах и на режимных объектах Балтийского флота для обеспечения безопасности и правопорядка подразделения территориальных отделов военной полиции были переведены на усиленный режим несения службы.
Более 20 патрулей, сформированных из основных подразделений и войсковых взводов военной полиции, осуществляли дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах.
В период праздников было организовано тесное взаимодействие с территориальными органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.
Все передвижения военной техники, задействованной в период выходных дней в столице Янтарного края и области обеспечивали 6 автомобилей и 12 инспекторов 262 военной автоинспекции.
Новости по теме:
Более 700 военнослужащих Балтийского флота были обеспечены служебным и постоянным жильем в 2021 году
Метки: