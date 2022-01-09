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09.01.2022 (07:15)

На российской военной базе в Таджикистане состоялся спортивный праздник

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вместе со своими семьями приняли участие в спортивных состязаниях, посвященных Новому году.

Для участников праздника была подготовлена программа, которая включала в себя перетягивание каната, легкоатлетическую эстафету для взрослых и детей, где малыши вместе с родителями могли проверить свою ловкость в преодолении препятствий. Военнослужащие горных подразделений состязались на лучшее время по надеванию подвесной системы, вязке узлов, бухтовании веревки. Среди подразделений военной базы также был проведен турнир по футболу и баскетболу.

Спортивные мероприятия прошли в военных городках Душанбе и Бохтаре, всего в них приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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