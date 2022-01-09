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09.01.2022 (03:00)

Специалисты РХБ защиты ВВО в 2021 году израсходовали около тысячи тонн дезсредства для спецобработки объектов инфраструктуры в Бурятию

Специалисты РХБ защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, в 2021 году израсходовали около тысячи тонн дезсредства для спецобработки объектов инфраструктуры с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Военнослужащие обрабатывали огромные площади военных и гражданских объектов инфраструктуры, расходуя при этом более 300 литров дезинфицирующего средства ежедневно.

Специальной обработке подвергались здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Проводилось обеззараживание придомовых территорий военных городков, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.

На республиканском сборном пункте военного комиссариата была организована работа, созданного на время призыва сводного отряда специалистов РХБ защиты, которые проводили мероприятия по дезинфекции территории и помещения зданий сборного пункта, автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов.

На аэродроме «Восточный» специалисты РХБ защиты проводили спецобработку самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров. Специальной обработке подвергались пассажирские места в вагонах поездов дальнего следования.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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