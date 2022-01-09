09.01.2022 (02:30)

В Приамурье в общевойсковой армии ВВО будут увеличены темпы и качество боевой подготовки

В 2022 году в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае, будут увеличены темпы и качество боевой подготовки, внедрены новые методики проведения занятий, также усилия сосредоточатся на совершенствовании методического мастерства командиров всех уровней и качественной подготовки и проведению учений и тренировок.

Планируется представить к сдаче на почётное звание «Ударное» одно соединение и более чем 30 подразделений.

Также, в 2022 году спланировано увеличение количества военнослужащих, выполняющих нормативы по физической подготовке, а число классных специалистов при этом планируется довести до 80 процентов.

Стоит отметить, что в 2021 году сборные команды объединения приняли участие в 19-ти конкурсах Армейских международных игр (АрМИ). Из них военнослужащие заняли 8 призовых мест, в том числе одно первое, три вторых и четыре третьих. А в 2022 году сборные команды общевойсковой армии ВВО примут участие в более чем 20-ти конкурсах АрМИ, таких как «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Уверенный прием», «Отличники войсковой разведки» и другие.

Армейские игры — военно-спортивный конкурс профессионального мастерства, цель которого повышение боеспособности Вооружённых Сил.

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