09.01.2022 (02:15)
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ВВО приступают к групповым учебно-тренировочным полетам
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приступают к групповым учебно-тренировочным полетам.
Экипажи выполняют пилотирование, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между летательными аппаратами в 20 и 40 м соответственно.
Помимо этого, летчики, осуществляя групповые полеты, согласно заданию выполняют различные виды пилотажа, в том числе совершенствуя ведение воздушной разведки.
В учебно-тренировочных полетах в Забайкалье принимают участие до 100 процентов летного и инженерно-технического состава, задействован весь парк ударных вертолетов авиачасти ВВО.
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