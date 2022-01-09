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09.01.2022 (02:15)

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ВВО приступают к групповым учебно-тренировочным полетам

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приступают к групповым учебно-тренировочным полетам.

Экипажи выполняют пилотирование, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между летательными аппаратами в 20 и 40 м соответственно.

Помимо этого, летчики, осуществляя групповые полеты, согласно заданию выполняют различные виды пилотажа, в том числе совершенствуя ведение воздушной разведки.

В учебно-тренировочных полетах в Забайкалье принимают участие до 100 процентов летного и инженерно-технического состава, задействован весь парк ударных вертолетов авиачасти ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Вертолеты , Армейская авиация
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