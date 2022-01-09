09.01.2022 (01:30)
Военные кинологи ВВО в Республике Бурятия начинают подготовку к конкурсу «Верный друг»
Военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, начинают подготовку к первому этапу конкурса «Верный друг».
В ходе состязания кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок».
Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 30 метров.
Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.
Напомним, в прошлом году участники конкурса «Верный друг» танкового соединения ВВО из Бурятии, стали чемпионами мира, успешно завершив все этапы конкурса.