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09.01.2022 (01:30)

Военные кинологи ВВО в Республике Бурятия начинают подготовку к конкурсу «Верный друг»

Военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, начинают подготовку к первому этапу конкурса «Верный друг».

В ходе состязания кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок».

Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 30 метров.

Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.

Напомним, в прошлом году участники конкурса «Верный друг» танкового соединения ВВО из Бурятии, стали чемпионами мира, успешно завершив все этапы конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ , Верный друг
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