09.01.2022 (01:00)

Топографы общевойскового объединения ВВО в Приморье подготовили более 400 карт и макетов в 2021 году

Военнослужащие топогеодезического и навигационного обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, создали более 400 карт и макетов за 2021 учебный год.

Сотни учений разного масштаба были обеспечены топогеодезической подготовкой на полигонах соединений и воинских частей объединения ВВО.

Для топогеодезического и навигационного обеспечения военные топографы использовали подвижные цифровые топографические системы ПЦТС и современные подвижные навигационно-геодезические комплексы ПНГК-1.

Всего за минувший год топографы общевойсковой армии ВВО выполнили несколько сотен задач по созданию карт и маршрутов движения войск в составе отделений, взводов, рот и батальонов, а также плановых мероприятий по боевой подготовке.

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