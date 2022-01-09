09.01.2022 (06:15)

Около 50 национальных блюд было приготовлено для российских военнослужащих в новогодние праздники в Таджикистане

Около 50 национальных блюд было приготовлено для российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в Новогодние праздники.

Праздничные столы украсили традиционный салат «Оливье», «Греческий», «Деревенский», салат из свежих овощей и зелени «Шакароб», а также другие традиционные блюда таджикской, узбекской и русской кухонь, в том числе плов, манты, пельмени. Также в меню военнослужащих были включены национальная выпечка, свежие фрукты, конфеты, печенье и пряники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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