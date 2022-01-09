09.01.2022 (00:30)

В 2022 году корабельный состав Тихоокеанского флота пополнит корвет и подводная лодка

В 2022 году в корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) войдет новейший корвет «Резкий» и прибудет в родной пункт базирования с Балтийского флота уже принятая в состав ТОФ подводная лодка проекта 636.3 «Магадан».

Корвет «Резкий» сейчас находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ). На новостройке проходит этап швартовых испытаний, а в конец января запланирован первый самостоятельный выход корвета на государственные ходовые испытания.

Третья дизельная подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» 12 октября вошла в состав Тихоокеанского флота в ходе торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на Балтийском флоте. После совершения межфлотского перехода на ТОФ, аналогичного переходу первых двух лодок данного проекта «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», подводная лодка «Магадан» приступит к выполнению задач по предназначению у родных берегов Дальнего Востока.

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