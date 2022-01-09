09.01.2022 (04:30)

Более 50 благотворительных акций проведено российскими военнослужащими в Таджикистане

Более 50 благотворительных акции провели российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, в 2021 году.

На протяжении года личный состав соединения доставлял продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, проживающим в труднодоступных горных районах, а также детским домам и пансионатам, расположенным в Таджикистане.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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